Demo in Gera

Stopp dem Krieg! Free, free Palestine!

Am Samstag, dem 4. November, fand in der Innenstadt Geras eine vom Internationalistischen Bündnis angemeldete, kämpferische Demonstration statt, unter dem Motto: „Stopp dem Krieg in Gaza – Waffenstillstand – jetzt!“. Es nahmen trotz Medienzensur um die 100 Menschen teil, vor allem arabische, besonders Jugendliche, auch Frauen und Kinder. Die Demo fand auf einer anti-faschistischen Grundlage statt. Auf dem Leittransparent stand: „Gerechtigkeit für Palästina – Nein zu Antisemitismus“.

Von pi