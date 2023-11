Stoppt den Flächenbrand in Nahost

Weiter hieß es:

""Unsere Stimme der Vernunft sieht im Existenzrecht Israels und der nationalen Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes keinen Gegensatz, sondern eine Bedingung für eine friedliche Zukunft in Nahost. Hamas regiert zwar in Gaza, vertritt aber nicht die Interessen der Palästinenser, ihr Terror ist brutaler Faschismus. Rassistische und antisemitische Beiträge werden nicht zugelassen.".



Die kurzen Redebeiträge stießen bei vielen Passanten auf Interesse. In eineinhalb Stunden nahmen 280 Passanten, geschätzt ca. 40 Prozent, das Flugblatt der MLPD Flächenbrand in Nahost? Der ebenfalls verteilte Spendenaufruf der United Front Deutschland "Gaza soll leben" erbrachte 20,41 Euro an Spenden. Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender!



Die Polizei informierte sich ausführlich über die Kundgebung - und ließ es dabei bewenden. Wir hatten mehrere längere Gespräche. Die Aktion ist ein Erfolg unserer marxistisch-leninistischen Kleinarbeit.