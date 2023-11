Streikende Hafenarbeiter: Euer selbständiger Streik hat gezeigt, dass die Arbeiter stark sind

Liebe Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter, im Namen des REBELL Bremen möchten wir euch unsere uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung für euren Kampf gegen den geplanten Verkauf und die Privatisierung der HHLA an die Reederei MSC aussprechen. Euer selbständiger Streik hat gezeigt, dass die Arbeiter stark sind, wenn sie sich organisieren, sich ihrer Lage bewusst werden und als Klasse kämpfen. Auch wenn der Streik vorerst beendet ist, geht der Kampf weiter.



Mehr denn je brauchen wir eine starke Arbeiterbewegung, die bereit ist, für ihre Zukunft zu kämpfen. Die Arbeitsplätze, die vernichtet werden sollen, werden später der Jugend fehlen! Es geht also auch um unsere Zukunft und deshalb ist es auch unser Kampf! Eure Entschlossenheit und eure Opferbereitschaft sind uns ein Vorbild und wir stehen fest an eurer Seite.



Gemeinsam werden wir für eine gerechte und solidarische Gesellschaft kämpfen, in der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht mehr für Profite ausgepresst und entlassen werden, in der die Umwelt nicht mehr zerstört wird, sondern in der die Früchte der Arbeit auch denen zugute kommen, die sie erarbeitet haben. Das ist für uns echter Sozialismus.



Wir sind bereit, unsere Unterstützung in Form von Solidaritätsaktionen, Öffentlichkeitsarbeit und gemeinsamen Aktionen zu leisten.

Gemeinsam sind wir stark!

Euer

Jugendverband REBELL Bremen