Bei Beginn des selbständigen Streiks am Hamburger Hafen

"Wir haben begonnen, unter Kollegen für die Solidaritätserklärung Unterschriften zu sammeln. Das trifft auf große Zustimmung. 20 Unterschriften sind schon zusammen, noch lange nicht alle Kollegen gefragt und noch einige Listen in Umlauf. Wir werden den Streik auch in den Gewerkschaftsgrenien der IG-Metall bekannt machen, die Solidarität entwickeln und alles tun um diesen Kampf im Sinne der Arbeiterklasse zu entscheiden. Wer kämpft bekommt Solidarität!"



Mit freundlichen Grüßen

Pawel Knapp

IGM-Vertrauensmann Mercedes Benz Werk Sindelfingen

Hier die Solidaritätserklärung

Wir haben von eurem selbstständigen Streik gegen die Privatisierungspläne und den Verkauf an MSC des Hamburger Hafenkonzerns erfahren, den ihr seit Montag führt. Wir stehen fest an eurer Seite.

Wer kämpft bekommt Solidarität!

Es gibt zahlreiche Erfahrungen mit Privatisierungen, die mit Verschlechterungen von Arbeitsbedingungen und Löhnen verbunden sind. Das ist eine Methode, um die Arbeitsplatzvernichtung voranzutreiben. Gerade weil MSC mit dem Einstieg in den Hamburger Hafen auf eure Kosten Maximalprofit erzielen will. Euer Kampf ist im Interesse der ganzen Arbeiterklasse.

In ganz Deutschland werden Angriffe auf unsere Rechte und Arbeitsplätze geführt. In der Automobilindustrie werden ganze Werk und damit auch die Arbeitsplätze in Frage gestellt. Die einzige Sprache, die die Konzerne verstehen ist die des Kampfs. Hier kann euer Kampf zu einem Signal für Kämpfe in ganz Deutschland und international werden. Entfalten wir die volle Kampfkraft.

Kein Kampf darf alleinstehen!