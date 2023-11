Solidarität mit dem Streik der Hafenarbeiter am Contanier-Terminal Buchardkai in Hamburg

Ihr habt die Arbeit niedergelegt - gegen den geplanten Teilverkauf der Hamburger Hafen und Logistik AG an die Reederei MSC. Ein mutiger Schritt und genau richtig!



Zum einen finden wir vorbildlich, dass ihr Euch nicht von leeren Versprechungen abhalten lasst. Euch wurde der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen versprochen. Den Trick kennen wir. Ford hat unsere Belegschaft in Köln trotz der gleichen Zusicherung von über 20.000 auf unter 14.000 Mitarbeiter abgebaut.

Zum zweiten habt ihr Euch das Recht auf Streik selbständig genommen. Das ist weltweit eine wichtige Frage. Unsere Ford-Kollegen in den USA haben gerade mit ihrer Gewerkschaft UAW in einem sechswöchigen Streik unter anderem das Recht auf Streiks gegen Werksschließungen erfolgreich erkämpft. In Deutschland haben wir ein kastriertes Streikrecht, eingeschränkt auf Tariffragen. Das muss sich ändern. Aber solange ist es genau richtig, sich das Recht zu nehmen.



Wir wünschen Eurem Streik vollen Erfolg. Wir sicher Euch unsere Unterstützung zu und machen Euren Streik bekannt. Sagt uns, wie wir Euch am besten unterstützen können.



Solidarische Grüße von uns IG-Metall-Mitgliedern aus der Fahrzeugfertigung Ford / Köln

Unterschrieben von 48 Kollegen der Frühschicht am 7. November 2023