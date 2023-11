Bergarbeiter solidarisch mit Hafenarbeitern

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben von eurem Streik um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz im Hamburger Hafen und Logistik AG erfahren. Es ist ein Unding, dass hier über einen „Geheimvertrag" über die Kollegen entschieden werden soll. Ich möchte euch im Namen der internationalen Bergarbeiterkoordinierung unsere Solidarität zu eurem Streik ausdrücken. Auf der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz hat sich die Verbundenheit zwischen Hafen- und Bergarbeitern gezeigt.

Ihr verladet in den Häfen unter anderem die Rohstoffe, die die Bergarbeiterinnen und Bergarbeiter weltweit aus der Erde holen. Auch haben wir zum Teil die gleichen Gegner (internationale Unternehmen). Daher liegt uns euer Kampf besonders am Herzen. Angesichts der begonnenen globalen Umweltkatastrophe, der aktuellen Weltkriegsgefahr, der vielen anderen Krisen in der Welt wurde auf der III. Internationalen Bergarbeiterkonferenz die Notwendigkeit des internationalen Zusammenschlusses der Arbeiter in der Welt deutlich. In unserem Internationalen Kampfprogramm heißt es: „Was wir brauchen ist die Einheit der Arbeiter weltweit!"

Wir werden auf unserer Homepage www.minersconference.org über euren Streik berichten und die Bergleute in der Welt darüber informieren

Mit solidarischen Grüßen

Andreas Tadysiak

Hauptkoordinator der Internationalen Bergarbeiterkoordinierungsgruppe (ICG)