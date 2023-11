Selbständiger Streik Hamburger Hafen - Solidarität vom Mercedes-Kollegen

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Hamburger Hafen bzw. Moin Moin, wie Ihr Euch grüßt,

vor einigen Tagen war ich noch im Hamburg und habe die gigantische Hafenanlage gesehen, ebenso die Baustelle Hafencity. Und dort geschah auch das fürchterliche Unglück mit den toten Kollegen.

Wir sind Automobiler aus dem Mercedes-Werk Sindelfingen, aktive Gewerkschafter der IG Metall und darüber hinaus in der IAC (Internationale Automobilarbeiter-Koordination) zusammengeschlossen. Unsere solidarischen Grüße aus dem Süden (Sindelfingen ) und uneingeschränkte Solidarität mit Eurem Kampf!

Lasst Euch nicht von Geheimverhandlungen einlullen, sondern nehmt den Kampf für Eure Forderungen selbst in die Hand. Bildet eine Streikleitung, beratet immer gemeinsam das Vorgehen.

In Hamburg habe ich von dem Hamburger Aufstand am 28.10.1923, also vor 100 Jahren, erfahren und vieles gelernt.

Ihr liebe Kolleginnen und Kollegen, habt es selber in der Hand, wie ihr kämpft, gegen ständige Privatisierungen, die der Senat und sei es mit NSC, Cosco, HapagLloyd , und jetzt mit MSC aushandelt.

Es sind Eure Arbeitsplätze, es ist Euer Einkommen! Sie brauchen EUCH, die Hafenarbeiter, aber brauchen wir sie, die Monopolherren?

In Hamburg habe ich Milliarden Reichtümer gesehen, Hafen City, Elbphilharmonie, Alsterkaufhaus, alles in Händen von Milliardären.

Kampf um jeden Ausbildungs- und Arbeitsplatz! Hände weg von den erkämpften Errungenschaften!

Liebe Kollegen, wir sind mit dem Herzen und unserer Solidarität bei Euch.

Klaus-Jürgen Hampejs

Pressesprecher: Verein der Freunde der Internationalen Automobilarbeiterkoordination Sindelfingen e.V.