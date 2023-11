Medien dürfen keine kritischen Berichte über Behörden veröffentlichen. Diejenigen, die dies taten, wurden bestraft und bedroht, unter anderem wurden sie inhaftiert, geschlagen oder ihre Familien wurden bedroht

Die Moralpolizei in Ostafghanistan hat Medien in der Provinz Kunduz angewiesen, ihre Berichte vor der Veröffentlichung an die Taliban zu senden.

Das Vize- und Tugendministerium der Taliban teilte am Samstag in einem Newsletter mit, dass Vertreter Medienunternehmen in Kunduz besucht hätten, um die Anweisung zu erteilen, alle Sendungen vor der Veröffentlichung mit der örtlichen Medienüberwachungsabteilung der Taliban zu teilen.

In der Erklärung des Ministeriums wurden Audio-, Bild- und Print-/Online-Medien davor gewarnt, Inhalte „gegen die islamische Scharia“ zu veröffentlichen.

Es ist der jüngste Schritt in einer Reihe von Razzien und Verboten gegen Medieninhalte, darunter auch im Ausland produzierte Fernsehserien. Die Taliban sagten, die Grundlage der Serien förderten die westliche Kultur und die westlichen Werte. Sie führte die Jugend in die Irre.

Die afghanischen Medien galten aufgrund ihrer relativen Meinungsfreiheit und kritischen Berichterstattung über politische Angelegenheiten früher als Erfolgsgeschichte des von den USA geführten „Nationalaufbaus“. Doch seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 sie aufgrund strenger Zensur aller Handlungen wieder als Sprachrohr der Taliban.

Zwei Journalisten und der Stabschef eines örtlichen Radiosenders in der Provinz Daikundi wurden am 27. September festgenommen, ohne dass über ihr Schicksal informiert wurde. Taliban-Truppen beschlagnahmten außerdem Funkgeräte und schlossen das Büro.

Die Taliban betrachten jede Kritik als Verbrechen gegen ihren Glauben, der ihrer Meinung nach das islamische Scharia-Gesetz ist.