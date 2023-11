Tesla-Belegschaft Schweden: Eure Kampfform ist bemerkenswert

Liebe Streikende, liebe Gewerkschafter der IF Metall und der Transportarbeiter-Gewerkschaft in Schweden! Wir haben aus den deutschen Medien von euren Streiks und Solidaritätsstreiks für einen Tarifvertrag bei Tesla in Schweden erfahren. Wir gratulieren euch zu eurem mutigen Kampf und wünschen euch viel Rückgrat und vollen Erfolg!



Eure Kampfform ist bemerkenswert. Denn offensichtlich stimmt ihr zwischen den Gewerkschaften die Streikfront ab und überwindet dadurch das Ausspielen verschiedener Belegschaften gegeneinander. Dadurch gelingt es euch, 90 Prozent der schwedischen Kapitalisten in Tarifverträge zu zwingen, während wir hier in Deutschland eine zunehmende Tarifflucht erleben. Solidaritätstreiks sind in Deutschland gesetzlich verboten. Erlaubt sind lediglich Streiks im engen Rahmen von Tarifverhandlungen. Deshalb kämpfen wir seit langem für ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht einzutreten.



In der vergangenen Woche, Montag und Dienstag, trat die Belegschaft des Hamburger Hafenbetreibers HHLA, die in der Gewerkschaft Ver.di organisiert ist, in einen spontanen selbständigen Streik. Sie kämpfen gegen den Verkauf an die Reederei MSC.



Die kämpfenden Arbeiter stehen international in einer Front. Wenn wir siegen wollen, darf kein Kampf alleine stehen. Wir haben euren Streik bereits auf unserer Webseite www.rf-news.de bekannt gemacht und arbeiten daran, die internationale Arbeitereinheit zu schmieden.

Viel Erfolg in eurem Kampf!