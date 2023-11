Wir feiern ein für die kämpferische Bergarbeiterbewegung weltweit erfolgreiches Jahr

Bei unserer letzten Veranstaltung in diesem Jahr können wir auf große Erfolge zurückblicken. Die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz sowie der 1. Weltkongress der Internationalen Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung Ende August / Anfang September in Thüringen waren von weltpolitischer Bedeutung. Der kämpferische Zusammenschluss von Bergleuten und ihren Verbündeten aus aller Welt für eine lebenswerte Zukunft ist das Gegenprogramm zur spalterischen Politik „mein Land zuerst" und der Rechtsentwicklung von Regierungen im Auftrag der Bergbaumonopole.

Bergleute, Angehörige und Freunde aus dem Vest haben als Delegierte, durch Spenden, Werbung, Erfahrungsberichte, Übersetzung, Mitarbeit bei Logistik und Verpflegung sowie der Pflege unserer Länderpatenschaft mit Großbritannien und Irland zum Erfolg beigetragen. Das wollen wir bei Punsch, Glühwein, Gebäck und Würstchen gemeinsam feiern. Auch aktuell gibt es Wichtiges zu besprechen: Die vom Gericht beauftragte Analyse von Wasserproben unter dem Grundstück unseres Kumpels Jürgen Pfeiffer ergab, dass in nur 4 m Tiefe, d.h. bereits im oberflächennahen Wasser, alle untersuchten bergbauspezifischen PCB-Varianten nachgewiesen wurden. Ein alarmierendes Signal und Anlass für uns, am internationalen Umweltkampftag am 9.12. gemeinsam Flagge zu zeigen gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen!

Weitere Treffen der Regionalgruppe im Vest von Kumpel für AUF finden 2024 statt und zwar immer am dritten Dienstag im Monat um 18:30 Uhr am 16.1., 20.2., 19.3., 16.4. 14.5. (wegen Pfingsten), 18.6., 16.7., 17.9., 15.10., 19.11.

Hier der Einladungs-Flyer