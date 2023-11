"Zeitenwende"

Protestaktion der Wohlfahrtsverbände gegen geplante Kürzungen der Bundesregierung

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) und viele weitere Verbände riefen am 8. November zu einer Kundgebung zum Bundeshaushalt 2024 auf. Auch wurden an vielen Orten in den betreffenden Einrichtungen um 17.30 Uhr symbolisch für 25 Sekunden die Lichter ausgeschaltet.

Von wb