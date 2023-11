100 Jahre Hamburger Aufstand - Veranstaltung am 28. Oktober in Hamburg

Mit drei Veranstaltungen in Hamburg, Weimar und Stuttgart beging die MLPD am Samstag, 28. Oktober, den 100. Jahrestag des Hamburger Aufstands. Insgesamt rund 800 Besucherinnen und Besucher verfolgten begeistert die Rede und eine tolle musikalische Revue, etwa 500 in Hamburg, 100 in Weimar und 200 in Stuttgart. Die Veranstaltungssäle platzten aus allen Nähten. In diesem Video gibt es Ausschnitte der Rede von Gabi Fechtner, der szenischen Revue, Kultur und von Grußworten der Veranstaltung in Hamburg.