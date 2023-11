Auf härtere Zeiten einstellen

Mit diesem Nachtragshaushalt wurden 60 Milliarden Euro aus dem Corona-Fonds von 2021, die nicht genutzt wurden, in den Klima- und Transformations-Fonds (KTF) verschoben. Die Unionsfraktion im Bundestag hatte dagegen geklagt, weil damit die Schuldenbremse umgangen werde. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe argumentiert, dass die Gelder für den Corona-Schutz mit der Notlage damals richtig waren, sie aber nicht einfach ohne entsprechende Begründung in die Zukunft verschoben werden dürfen.

Die Gelder aus dem KTF-Topf waren für zahlreiche Projekte deklariert: Umbau der Stahlwerke auf Wasserstoff, für die Förderung der E-Mobilität und damit der Autokonzerne, Energiepreisbremse, für die Umrüstungen im Gebäudesektor oder auch die Modernisierung der Bahn. Dazu kommen Milliardensummen um Halbleiterkonzerne nach Deutschland zu locken, die bereits zugesagt sind. Bis 2027 waren im KTF Ausgaben von rund 212 Milliarden Euro geplant.

Damit ist die Ampel-Regierung in eine offene Krise geraten. Sie muss entweder die Höhe des Fonds kürzen. Dabei wurde verkündet, dass die Förderung im Gebäudesektor (18 Milliarden Euro) beibehalten werden soll. Oder das Geld muss durch Steuererhöhungen bzw. durch Kürzungen bei Sozialleistungen oder anderen Ausgaben beschafft werden. Wegen der Entschlossenheit der imperialistischen Bundesregierung, eine "Kriegstüchtigkeit" herzustellen, werden Militärausgaben oder Unterstützung der Ukraine nicht nur nicht angetastet sondern erhöht werden. Von den 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr spricht nämlich niemand. Steuererhöhungen will die FDP bekanntlich nicht, auch nicht die Abschaffung der Schuldenbremse. Dazu wäre eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag notwendig.