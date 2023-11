Verfassungswidriger Nachtragshaushalt

Ampel schon in offener Krise?

Ein Leser schrieb uns: "Im Artikel "Auf härtere Zeiten einstellen" zum verfassungswidrigen Nachtragshaushalt auf RF-News vom 16.11.23 heißt es: "Damit ist die Ampel-Regierung in eine offene Krise geraten". M.E. ist das eine überspitzte Einschätzung, Sicherlich ist die Haushalspolitik in eine offene Krise geraten bzw. eine Haushaltskrise entstanden. Das hat auch das Potential, dass die Regierung daran zerbrechen könnte. Aber noch nicht ist es nicht soweit."

Leserbrief