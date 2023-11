Athen-Marathon: Läufer erreichen Ziel mit palästinensischer Flagge

Unzählige Läuferinnen und Läufer des 40. Athen-Marathons erreichten unter dem Jubel der Zuschauer mit palästinensischen Fahnen in den Händen das Ziel. Vassiliki Konstantopoulou, die letztjährige Siegerin des Marathons, nahm auch in diesem Jahr wieder teil und lief mit der palästinensischen Flagge in der Hand. Tausende Zuschauer jubelten und applaudierten.



Die Regierung reagiert mit Panik. Ihre Verhaftungen mobilisieren noch mehr Kräfte gegen das Pogrom, das derzeit in Gaza stattfindet.

Nach der Verhaftung eines 22-jährigen Palästinensers, der die Fahne seines Landes an einem Fahnenmast vor dem Regierungsgebäude in Athen gehisst hatte, wurden am 12. November weitere Träger der palästinensischen Fahne verhaftet. So auch der bekannte Schauspieler Antonis Xenos und seine Tochter, weil sie eine palästinensische Flagge an ihrem Auto gehisst hatten.

Eine Freundin schrieb, dass sie zusammen mit vielen Jugendlichen mit ihrer palästinensischen Fahne auf die Polizei zuging, um gegen die Verhaftungen zu protestieren. Sie rief: „Wollt ihr das Volk verhaften! Seht, hier sind Tausende palästinensische Fahnen. Lasst die Palästinenser frei, die während der Demonstration verhaftet wurden!“ Sie grüßt alle in Deutschland und schreibt: „Eine palästinensische Fahne hochzuhalten, ist das Mindeste, was ich in diesem mörderischen Krieg Israels gegen das palästinensische Volk tun muss“.

Der Sieger des diesjährigen 40. Athen-Marathons war übrigens der Kenianer Edwin Kiprop Kipto. Er kam als Erster im Kallimarmaro-Stadion an und wurde von tausenden von Menschen empfangen. Er stellte sogar einen neuen Streckenrekord auf und lief die Strecke in zwei Stunden, zehn Minuten und 34 Sekunden.

Historischer Hintergrund des heutigen Marathons ist die Überlieferung der Geschichte des Soldaten Pheidipides, der im Jahr 490 v. Chr. nach einem 40 Kilometer langen Lauf die Nachricht vom Sieg der Athener über die Perser überbrachte.