Literatur

Sonderausstellung „Bibliothek des antifaschistischen Widerstands“ in Gelsenkirchen

Seit dem 9. November ist im Vorraum des Willi-Dickhut-Hauses eine Sonderausstellung zu sehen unter dem Titel "Bibliothek des antifaschistischen Widerstands in der Sowjetunion und in Deutschland." Sie enthält weit über 100 wertvolle Romane, Sachbücher, Dokumentationen zum Thema - überwiegend erschienen in der DDR.

