Demonstration in Montpellier gegen den Krieg des israelischen Staats

Auf einem Transparent stand „Israel Apartheid Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. „Kinder töten ist keine berechtigte Verteidigung sondern ein Genozid“. Teilnehmer der Demonstration waren auch Mitglieder der Gewerkschaft CGT.

Frankreichs Präsident Macron sagte in einem Interview mit BBC am Samstag den 11.11. es gebe keine Rechtfertigung für Israels Bombardierungen. Es gebe keine Legitimität dafür Kinder, Frauen und alte Menschen zu töten. „Deshalb fordern wir Israel auf, damit aufzuhören." Das Gesundheitsministerium in Gaza sagte am Freitag, dass 11.078 Menschen getötet wurden. Natürlich ist Macron kein Menschenfreund, sondern Vertreter des französischen Imperialismus. Möglicherweise sind es die Proteste im Land, die er mit dem Interview besänftigen will.

Den bundesdeutschen PolitikerInnen sind dagegen die palästinensischen Opfer von Israels Aggression völlig gleichgültig. Es ist ungeheuerlich wie auch die übergroße Mehrheit der bundesdeutschen Medien immer wieder Israels angebliches Recht auf Selbstverteidigung unterstützt. Natürlich will die zionistische Netanjahu-Regierung so viele Palästinenser töten lassen wie nur möglich.

Zudem hat der zionistische Siedler-Mob freie Hand, ungestraft Gewalttaten an Palästinenserinnen und Palästinensern zu begehen. In einem internen Papier für JournalistInnen der ARD wird denen in einem 44seitigen Glossar die „richtige“ Sprachregelung zum Konflikt vorgegeben!¹

Ein Beispiel: Wer greift was an? Die israelische Armee fliegt als Reaktion Angriffe im Gaza-Streifen. Ziele waren in der Vergangenheit stets militärische Einrichtungen der Hamas. Oft sterben dabei viele Zivilisten – die Hamas nutzt diese oft als menschliche Schutzschilde. Dennoch sollten wir stets klarmachen, dass es sich in der Regel um Angriffe auf militärische Ziele handelt.