Hagen

Demonstration „Schweigemarsch für Gaza“ am 10. November mit 1200 bis 1300 Teilnehmern

In der Presse warnte die Polizei am 11. November davor, die Hagener Innenstadt im Zeitraum von 13 Uhr bis 17 Uhr aufzusuchen. Sie drohte an, rigoros gegen jegliche „Israelverunglimpfung“, egal in welcher Sprache, vorzugehen.

Von Korrespondenz