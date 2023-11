Seit gestern habe ich ein Palästinensertuch

Die Schreibweise vieler Medien wirft die Hamas und den palästinensischen Freiheitskampf in einen Topf. Eine solche Berichterstattung vertuscht, was Israels Regierung auf dem Kerbholz hat. Seit meiner Jugend in den 1960er bzw. 1970-ern muss ich verfolgen, wie das palästinensische Volk seiner Rechte beraubt wird, und deshalb einen gerechten Freiheitskampf führt.

Die jetzige faschistoide Regierung unter Netanjahu ist in verschiedene Betrugs- und Bestechungsskandale verwickelt. Mit einer sogenannten Justizreform sollen Richter entmündigt werden, damit die Regierung weitermachen kann wie bisher. Der Widerstand der Bevölkerung dagegen, den diese so „demokratische Regierung“ niederknüppeln lässt, hat diese „Reform“ bisher verhindert. Zudem nutzt Netanjahu den feigen Terrorangriff der Hamas, um den echten palästinensischen Widerstand physisch zu zermalmen.

Wir aus der Ferne können uns eine Situation wie in Gaza nicht im Geringsten vorstellen. Von denen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, können die meisten Kraft elementarer Naturgesetze hierzu leider nichts mehr sagen. Und jetzt will ein SPD-Verteidigungsminister (geboren 1960) den Einpeitscher geben? Am 29. Oktober tönte er in der ZDF-Sendung Berlin direkt: „Wir müssen wieder kriegstüchtig werden“. Passt ganz gut zum Chef Olaf Scholz, der wahrscheinlich nicht mehr gern daran erinnert wird, dass er in den 1980-ern Kriegsdienstverweigerer war.

Die Hamas verurteile ich als faschistische Terrortruppe, die palästinensische Interessen vortäuscht. Ihre wirklichen Ziele könnte man „IS 2.0“ nennen. Ich jedenfalls fühle mich solidarisch mit dem palästinensischen Befreiungskampf. Seit gestern habe ich ein Kufiya (Palästinensertuch).