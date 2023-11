Akut: Durst, Hunger und Seuchengefahr in Gaza

Am vergangenen Samstag organisierte der portugiesische Gewerkschaftsbund CGTP Demonstrationen in Lissabon und Porto unter der Hauptforderung, Löhne und Renten zu erhöhen. Gefordert wurde, dass die Löhne um mindesten 150 Euro erhöht werden, das gilt für den privaten und den öffentlichen Sektor. In dieser Woche begannen Proteste und Streiks von Ärzten für eine bessere Bezahlung. Es fehlen viele Ärzte, die Ärztegewerkschaft Fnam hat bereits die Zahl der Überstunden im Jahr auf 150 gedeckelt, was zur Schließung von Notfalleinrichtungen führte. Die Situation in Portugal ist aktuell kompliziert, der Ministerpräsident ist zurückgetreten, eine Übergangsregierung organisiert die Arbeit bis zu den vorgezogenen Neuwahlen am 10. März.