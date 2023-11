6 Cent und eine Umarmung für Gaza

Also ein Palästinensertuch zur Tasche gefaltet, den Spendenaufruf drangehängt und los. Die Reaktionen waren unterschiedlich, aber das Erstaunen und die Anerkennung, dass Solidarität praktisch wird und international gesammelt wird, überwogen. Viele Palästinenser sammeln selbst, aber immer waren ein paar Cent oder Euro übrig. Alle waren erstaunt, dass schon für die Erdbebenopfer in Marokko gesammelt wurde. Oder vorher für ein Krankenhaus in Kobanê - kein Kampf soll mehr allein bleiben!

Das galt auch für die Zuschauer der Kundgebung, wo sich die Empörung über Israels Verbrechen in Gaza mit der Bereitschaft zu helfen mischte. So flogen durchaus auch Geldscheine ins Tuch. Natürlich gab es viele Diskussionen, z.B. über unsere klare Ablehnung der faschistischen Hamas oder auch über Erdogan, den eine Familie als Wohltäter der Menschheit sah.

Ein junger Mann stand am Rand und beobachtete uns interessiert. Ein Flüchtling aus Syrien, der den Terror der Regierung und des faschistischen IS erlebt hat, sagte: "Toll, dass ihr als Deutsche hier mitmacht! Aber ich habe kein Geld - er kramte in seiner Jacke, warf 6 Cent in das Tuch und verabschiedete sich mit einer Umarmung. 6 Cent, so viel wie 20 Euro von einem Bekannten. So kamen 78,59 Euro zusammen. Und die Idee der Einheitsfront war verbreitet. Und das nächste Mal werden wir das noch mit einem Spendensammler für die MLPD bereichern.