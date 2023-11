Gesetzliche Rente ade? Aktionäre von Lebensversicherungen wittern hohe Profite!

Dies berichtete die dpa im Oktober unter Berufung auf eine Beschlussvorlage aus dem Bundesfinanzministerium. Sollten diese Vorschläge Gesetz werden, ist eine ausreichende Altersversorgung in akuter Gefahr! Jeder realistisch denkende Mensch weiß, dass Aktien nie stabil sind, sondern ständig im Kurs schwanken. Abgesehen davon, dass sich aktienbasierte Lebensversicherungen mit dieser "Rentenform" eine goldene Nase verdienen, müssen künftige Rentnerinnen und Rentner bangen, ob sie überhaupt noch Geld bekommen! Der Altersarmut ist damit Tür und Tor geöffnet!

Die Einführung der Aktienrente zur Entlastung des Rentensystems ist für das kommende Jahr geplant. Es kommt noch schlimmer: Der für den Einstieg in die Kapitaldeckung notwendige Kapitalstock - eine sogenannte Aktienrücklage - soll laut Papier „teilweise kreditfinanziert“ - also mit Schulden - aufgebaut werden. Die Abwälzung der Krisenlasten auf große Teile der Bevölkerung - hausgemacht durch eine skrupellose Rüstungspolitik - kann krasser kaum sein! Dafür sollen im Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von zehn Milliarden Euro bereitgestellt werden - damit bläst der Staat den Aktionären Puderzucker in den Arsch!

Die FDP plädiert zwar dafür, einen festen Prozentsatz des Rentenversicherungsbeitrags direkt in die neue Aktienrente fließen zu lassen, wobei der bisherige Beitrag zur klassischen Rentenversicherung entsprechend reduziert werden soll. Auch dann wäre ein erheblicher Teil der Rente unsicher. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ein Leben lang für ihre Altersvorsorge geschuftet haben, werden am Ende zusätzlich um ihre gerechte Rente betrogen! Dieses kapitalistenfreundliche Gesetzesvorhaben kann nur durch breiten Widerstand der Bevölkerung wie z.B. Arbeitskämpfe und Dauerdemonstrationen verhindert werden, z.B. durch die Montagsdemobewegung. Mehr zur Bundesweiten Montagsdemonstration hier.