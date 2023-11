Briefwechsel - Der Israel-Palästina-Konflikt und die Haltung der Marxisten-Leninisten zum israelischen Staat

Am Montag organisierten rund 600 Aktivisten der Gruppen "Jewish Voice for Peace" eine Besetzung des Bundesgebäudes in Oakland in Kalifornien und forderten einen sofortigen Waffenstillstand im Gazakrieg. Es war das erste Massen-Sit-in von Juden an der Westküste der USA. Auch in Chicago versammelten sich am Montag Hunderte Juden aus den Staaten des Mittleren Westen und besetzten einen Bahnhof in der Nähe des Israelischen Konsulats während der Hauptverkehrszeit. Sie verlangten von der US-Regierung, den sofortigen Waffenstillstand zu unterstützen. Organisiert wurde diese Aktion von den linken jüdischen Organisationen "Jewish Voice for Peace", "IfNotNow" (Wenn nicht jetzt) und "Never Again Action" (Niemals Wieder Aktion"). In beiden Städten gab es zahlreiche Festnahmen.