Italien / Palästina: Die Mitglieder von SI Cobas wehren sich gegen jede Waffenlieferung an Israel

Liebe Schwestern und Brüder in Palästina, SI Cobas, eine Basisgewerkschaft in Italien, in der vor allem eingewanderte Arbeiterinnen und Arbeiter, viele aus arabischen Ländern, organisiert sind, organisiert und beteiligt sich an Demonstrationen und Veranstaltungen in Solidarität mit dem palästinensischen Volk. gegen den völkermörderischen Angriff der israelischen Armee auf Gaza, gegen die Unterstützung der zionistischen Regierung durch die italienische Regierung und für die Beendigung der Unterdrückung eures Volkes seit drei Generationen.



Wir unterstützen euren Aufruf zum Boykott der Waffenlieferungen an Israel, die gegen das palästinensische Volk eingesetzt werden. Nach Angaben des SIPRI-Instituts ist Italien der drittgrößte Waffenlieferant Israels, mit dem von der Regierung kontrollierten Militärkonzern Leonardo als Hauptlieferanten. Als wichtige Gewerkschaft im Logistiksektor werden sich die Beschäftigten von SI Cobas gegen jegliche Waffenlieferungen an Israel wehren, von denen sie Kenntnis erlangen.



Wir sind überzeugt, dass eine gerechte Lösung der Palästina-Frage nicht von den Großmächten oder den kapitalistischen Regierungen der Region kommen wird, sondern nur durch den gemeinsamen Kampf der Arbeiter des Nahen Ostens, aller Ethnien und Religionen, mit der Unterstützung der Arbeiter der ganzen Welt. Wenn dieser gemeinsame Kampf kommt, wird er "ein Hebel für die Befreiung aller enteigneten und ausgebeuteten Völker der Welt sein".