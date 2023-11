Linksfraktion löst sich auf - Wagenknecht ab Dezember mit eigener Gruppe im Bundestag?

Seit Tagen finden in der Nähe von San Francisco ein Treffen der Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) Statt. Bereits am vergangenen Sonntag demonstrierten Tausende gegen dieses Gipfeltreffen, organisiert von 100 Organisationen und der Losung "No to APAC". Viele Demonstranten forderten ein Ende der Bomben auf Gaza und Schluss mit den Waffenlieferungen an Israel. Viele forderten ein ende des kapitalistischen Profitsystems und die Zerstörung der Umwelt unter der Losung "People and planet over profit and plunder!" Am Mittwoch dieser Woche demonstrierten Hunderte gegen den Auftritt der Vorstandvorsitzenden von ExxonMobil auf der Konferenz und seine teuflische Rolle für das Weltklima.