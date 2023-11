London: 800.000 fordern Waffenstillstand in Gaza

Am Samstag beteiligten sich bis zu 3.000 Menschen in St. Gallen an einer Protestkundgebung gegen die geplante Streichung von 440 Stellen in Kliniken und forderten einen Stopp dieser Pläne. Bisher beschäftigten die vier St. Galler Spitalverbunde 9.000 Mitarbeitende in 6.700 Vollzeitstellen. Die Verwaltung will durch die Stellenstreichungen jährlich 60 Millionen Franken "einsparen". Bereits am 23. Oktober hatten 600 Klinikbeschäftigte auf dem Areal des St. Galler Kantonsspitals gegen die Pläne protestiert. Auf Transparenten hieß es «Wir trauern um unser Spital», «Zu Tode gespart» oder «Weniger Personal – gleich viel Arbeit».