Maryam Abu Daqqa unter Polizeibegleitung nach Kairo abgeschoben Gewalt gegen Frauen bekämpfen! Kampf gegen Faschisierung!

Ein skandalöses Ende einer wochenlangen unerhörten Hetzjagd des französischen Staates. Am Vorabend gegen Mitternacht, wenige Stunden nach der Entscheidung des Staatsrates, der die vom Innenministerium beantragte Abschiebung bestätigte, war Maryam Abu Daqqa auf offener Straße in Paris von vier Polizisten in Zivil gewaltsam festgenommen worden. Die palästinensische Aktivistin war im vergangenen September nach Frankreich gekommen, um eine Reihe von Vorträgen über die Situation der Frauen in Gaza zu halten. Sie wurde vom Flughafen Roissy Charles de Gaulle nach Kairo in Ägypten abgeschoben.

Auf X (früher Twitter) klagte die Menschenrechtsanwältin, die Maryam Abu Daqqa im Gefängnis unterstützte: „... Zwischen einer Verhaftung, die eher einer Entführung gleicht, einer Anhörung mitten in der Nacht, abscheulichen Haftbedingungen ohne Medikamente und in den unhygienischen Räumlichkeiten eines Abschiebegefängnisses ist die Behandlung von Maryam Abu Daqqa unglaublich würdelos".



Eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wird in den nächsten Tagen eingereicht, wie Maryams Anwältin ankündigte. Dieser neue Skandal, der in einer Zeit, in der Gaza unter Beschuss steht, ein besonderes Echo findet, zeugt einmal mehr von der bedingungslosen Unterstützung des französischen Staates für die israelische Regierung und das andauernde Massaker in Gaza. Eine Verbissenheit, die mehr denn je alarmieren und von der Dringlichkeit einer geeinten und breiten Reaktion gegen die Unterdrückung überzeugen muss.

Die Weltfrauenkonferenz und zahlreiche ICOR-Organisationen haben die Solidarität mit Maryam Abu Daqqa aktiv organisiert und tun dies weiterhin! Die Weltfrauen rufen auf zum 25. November, dem Tag des Kampfes gegen Gewalt an Frauen. Die Misshandlung von Maryam Abu Daqqa, das Schicksal von Frauen in Kriegen wie jetzt in Palästina und ihr Kampf um Befreiung werden ein zentrales Thema sein!