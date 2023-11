People to People lädt ein zum gemütlichen Weihnachts-Shopping - und es gibt auch etwas zu feiern!

Für alle, die ein schönes Weihnachtsgeschenk suchen oder sich einfach schon immer mal den schönen Laden ansehen wollten, lädt People to People am Samstag, den 25. November, sowie Samstag, den 16. Dezember, mit verlängerten Ladenöffnungszeiten von 10 bis 16 Uhr ein.

Wir bauen für euch einen kleinen Weihnachtsmarkt auf - mit einem breiten Angebot an Kunsthandwerk aus aller Welt, leckeren Weinen, hochwertigen Ölen und spannender Literatur.

Bei vorweihnachtlicher Atmosphäre mit warmen Waffeln und heißem Winzerglühwein oder Kaffee lässt es sich besonders gut shoppen!

Am 16. Dezember, von 14 Uhr bis 15 Uhr, haben wir dann etwas ganz besonderes mit euch zu feiern: People to People wurde dieses Jahr 25 Jahre alt! Also schnappt euch Freunde und Verwandte und kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch!

Für alle, die nicht in Gelsenkirchen und Umgebung wohnen: People to People hat in vielen Städten Deutschlands Agenturen, die sich ebenfalls über freudige Weihnachtsshopper freuen.