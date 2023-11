Politische Gefangene schreiben Nachruf für ermordeten Aktivisten

Jude Fernandez wurde 1957 in Pangasian geboren. Er studierte Agrarwissenschaft und engagierte sich schon während seines Studiums politisch, insbesondere für vom Kriegsrecht unter der Diktatur von Marcos sen. besonders betroffene Studierende. Sein intensives Engagement führte dazu, dass er die Universität verließ.

Zusammen mit anderen ehemaligen Studierenden - einige gehören heute zu den politischen Gefangenen, welche den Nachruf auf ihn verfasst haben - weitete er die Gewerkschaftsbewegung in Süd-Tagalog, Zentral-Luzon und umliegenden Gebieten aus. In Zeiten, in der die Arbeiterbewegung in Süd-Tagalog noch in den Kinderschuhen steckte, engagierte er sich zunächst in Gewerkschaften der Kokosnussverarbeitung, später auch in Textil-, Nahrungsmittel- und anderen Industriezweigen.

Im Juni 1980 organisierte er in Laguna eine Demonstration von etwa 1000 Arbeitern gegen das Kriegsrecht. Zeitgleich fanden Foren und Symposien statt, die zu weiteren Protesten für eine umfassende Landreform und nationaler Industrialisierung in Laguna und Quezon führten und die Bewegung der Landarbeiter vorantrieben.

Er organisierte Arbeiter für eine Mitgliedschaft in der fortschrittlichen Gewerkschaft KMU und bezog unter der Aquino-Regierung Ende der 1980er-Jahre tausende von Arbeitern in landesweite Streiks ein, die schließlich zu Lohnerhöhungen führten.

Er engagierte sich in Organisationen von Arbeitern, Bauern, Fischern, Studenten, städtischer Armut, Migranten, Frauen und anderen. Von 2016 bis zu seiner Ermordung war er ein landesweiter Organisator.



Folgende politische Gefangene vom Gefängnis Bagong Diwa in Taguig City haben den Nachruf unterschrieben: