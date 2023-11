Revolutionäre gegen antisemitische Pogrome

Wir zitieren hier aus verschiedenen Berichten:

„Am 29. Oktober stürmte eine etwa tausendköpfige Gruppe wütender junger Männer den internationalen Flughafen in Machatschkala. Sie verlangten, die Passagiere eines Fluges von Tel Aviv nach Machatschkala sehen zu dürfen, der zu diesem Zeitpunkt ankam, um ihnen zu sagen, dass Juden in Dagestan nicht willkommen sind. Die Demonstranten drangen in den Flughafen ein und begannen, die Pässe von Personen zu kontrollieren, die "wie Juden aussahen". …

Dann kam der Flug aus Tel Aviv an. Die Behörden wiesen die Passagiere an, im Flugzeug zu bleiben, während die örtliche Polizei versuchte, die Demonstranten zu beruhigen (ohne großen Erfolg). Später trafen Spezialkräfte der Polizei (OMON) ein und lösten die Menge brutal auf. Dabei wurden 20 Personen verletzt (die Hälfte davon von der Polizei), zwei erlitten schwere Verletzungen, und viele wurden festgenommen. Die Passagiere des Flugzeugs (die meisten von ihnen waren keine Juden, sondern Frauen und Kinder, die sich zur Behandlung nach Israel begeben hatten) wurden mit einem Armeehubschrauber weggebracht …

Die wahren Gründe für das Pogrom liegen in den Besonderheiten der dagestanischen Politik. Dagestan ist eine kleine autonome Republik im Nordkaukasus mit einer Bevölkerung von nur 3 Millionen Menschen. Die Dagestaner sind kein einheitliches Volk, sondern setzen sich aus vielen ethnischen Gruppen zusammen, darunter auch die so genannten Bergjuden (Gorskij Juden). Die meisten Dagestaner sind Muslime (Sunniten). Seit den 1990er-Jahren kam es in Dagestan zu einer Wiederbelebung des Islams, und viele junge Menschen gingen zum Religionsunterricht in den Nahen Osten, wo sie Arabisch lernten. Irgendwann in den 2000er-Jahren gab es eine bedeutende islamistische Guerillabewegung, und die Lage in der Republik war sehr ernst und stand kurz vor einem ausgewachsenen Krieg. Später wurde der islamistische Untergrund weitgehend zerschlagen. Im Gegensatz zu den meisten anderen russischen Regionen verfügt Dagestan über eine aktive und starke Zivilgesellschaft, die immer bereit ist zu protestieren, sei es bei Problemen mit der Stromversorgung oder bei religiösen Fragen. Auch die dagestanische Zivilgesellschaft ist größtenteils islamisch geprägt und zeigt großes Interesse an den Ereignissen im Nahen Osten, einschließlich Palästina.

Nach den Anschlägen der Hamas am 7. Oktober gab es in Dagestan eine Welle der Solidarität mit Palästina, die auch antisemitische Züge annahm. Schon vor der "Schlacht am Flughafen" gab es Vorfälle von Antisemitismus in der Republik, z. B. verlangten Demonstranten in einer anderen Stadt, die Mieter eines Hotels zu sehen, um zu überprüfen, dass es dort keine Juden gibt.

Was in Dagestan geschehen ist, ist nicht nur sehr traurig und verabscheuungswürdig, es zeigt auch, welche Zukunft das Land haben wird, wenn sich ethnische und religiöse Konflikte entwickeln und Massen unter der Herrschaft reaktionärer Kräfte, seien sie islamistisch oder nationalistisch (russisch, jakutisch, was auch immer), in sinnlose und blutige Konflikte verwickelt werden.“

Genossen der Union der Maoisten schreiben:

„Dies ist kein Protest gegen die israelische Aggression, sondern ein fremdenfeindlicher Angriff auf eine nationale Minderheit, die Teil der russischen Gesellschaft ist. Leider ist der Antisemitismus seit den Tagen des Breschnewismus unter den Russen sehr stark ausgeprägt, und in den letzten Jahren hat die Fremdenfeindlichkeit noch weiter zugenommen.

Zu den aktuellen Ereignissen haben wir eine öffentliche Stellungnahme abgegeben: 'Über Antisemitismus, Antiimperialismus und proletarischen Internationalismus

Kürzlich kam es in einigen Orten Russlands zu Brandanschlägen auf jüdische Zentren und andere mit Juden verbundene Einrichtungen, und in Dagestan inszenierten Anwohner ein Pogrom gegen Juden, brachen in den Flughafen ein und suchten in einem aus Israel ankommenden Flugzeug nach Juden.

Wir haben keinen Zweifel daran, dass dies nicht der letzte Ausbruch von Antisemitismus in unserem Land ist. Haben sie eine antiimperialistische Grundlage und stehen sie im Zusammenhang mit den Protesten zur Unterstützung des palästinensischen Volkes und des gerechten Krieges Palästinas gegen die israelischen Aggressoren? Wir sind fest davon überzeugt, dass nein. Dabei handelt es sich um gewöhnliche fremdenfeindliche Possen, wie der Angriff auf ein Mädchen im August in Kamensk-Uralsk (Region Swerdlowsk), weil russische Nationalisten sie für eine Jüdin hielten.

Der russische Imperialismus hat die Gesellschaft äußerst fremdenfeindlich gemacht. Einerseits blüht der russische Großmachtchauvinismus, der mit polizeilich unterstützten Razzien gegen Migranten oder der Entführung und Fesselung von Nichtrussen an Bäume, wie jüngst in Tscheljabinsk, einhergeht. (Und Sie können sich auch an den Nazi-Angriff am 8. Februar auf eine Schule, wiederum in Tscheljabinsk, erinnern. Mehr dazu hier) Der russische Chauvinismus erzeugt chauvinistische und fremdenfeindliche Gefühle unter den unterdrückten kleinen Völkern Russlands, wie es in Dagestan geschah. …

Werden antijüdische Pogrome in Russland dem palästinensischen Volk helfen? Nein. Das palästinensische Volk braucht antiimperialistische Solidarität. Der israelische Imperialismus kümmert sich nicht um seine Landsleute, wenn er nicht zur Expansion beiträgt. Israel hat keine Pläne, Russland anzugreifen. Israel kümmert sich um die russischen Juden genauso wenig wie um die in Gaza festgehaltenen Geiseln, die es überhaupt nicht daran hindert, dass israelische Flugzeuge Wohngebiete vernichten. Jeglicher Hass gegenüber einzelnen Vertretern einer imperialistischen Nation auf der anderen Seite der Erde, die 'Name des Volkes'-Phobie, ist für die imperialistischen Länder nur ein Instrument, um ihre verbrecherische Politik mit dem Hass des Rests der Welt zu rechtfertigen. 'Warum tötest du gnadenlos Menschen?' - fragen sie die Imperialisten. Weil die ganze Welt uns hasst und wir symmetrisch auf diesen Hass reagieren müssen – antworten die Imperialisten.

... Wir stellen noch einmal fest, dass wir fest an unserer Unterstützung für Palästina festhalten, Antisemitismus und jeglichen nationalen Hass entschieden ablehnen, fest am Antiimperialismus und an der internationalen Solidarität der Proletarier und unterdrückten Völker aller Länder festhalten.“

Natürlich erklärte das Putin-Regime beim jüdischen Pogrom in Dagestan, dass die Schuldigen nicht seine eigene Politik und die Anstiftung zur Fremdenfeindlichkeit in Russland seien, sondern westliche Länder und die Ukraine, die angeblich die Pogromisten kontrollierten, um Russland von innen heraus zu zerstören. Die russischen Imperialisten nutzen alle Lügen und Demagogie, um ihr heruntergekommenes Regime aufrechtzuerhalten und ihren verbrecherischen Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen.