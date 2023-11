Hagen

Späte Würdigung für Kommunisten und Gewerkschafter Paul Harig

Die Bezirksvertretung Haspe ehrte den früheren Gewerkschafter und Bundestagsabgeordneten der KPD Paul Harig mit der Benennung einer Straße - selbst die CDU hat in der Bezirksvertretung dafür gestimmt. RF-News veröffentlicht einen Leserbrief von Thilo Krüger, der in der Westfälischen Rundschau schon am 10.11.23 erschien.

Leserbrief