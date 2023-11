Tübingen

Stopp Gewalt gegen Frauen

Der 25. November, der „Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“, hat seinen Ursprung in Erinnerung an die mutigen Schwestern Mirabal. Sie kämpften als Mitglieder der Movimento Revolutionario 14 de Junio gegen die Unterdrückung durch das diktatorische Regime von Rafael Trujillo in der Dominikanischen Republik und wurden von seinen Schergen ermordet.

Korrespondenz aus Tübingen