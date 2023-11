Solidaritätserklärung der Kollegenzeitung „De Volle Lading“ aus Rotterdam an die Hafenarbeiter von Hamburg

Euer selbständiger Streik war eine Warnung: Hände weg von unseren erworbenen Rechten!

„De Volle Lading“, die Zeitung von Kollegen für Kollegen im Hafen von Rotterdam, hat die folgende Solidaritätserklärung an die Hafenarbeiter von Hamburg gesandt. Sie wurde am vergangenen Sonnabend bei der Kundgebung von Ver.di in Hamburg verlesen: