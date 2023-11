Koker in Bottrop: Hafenarbeiterstreik - Alle Achtung!

Jeder zweite wollte es: „Hamburg, Hafenarbeiter - was hat das mit uns zu tun?“. „Die haben selbständig, auf eigene Faust für ihre Arbeitsplätze gestreikt.“ „Holla, gib her.“ In Gesprächen interessierte vor allem, wie die das gemacht haben. Und: „Normal kennen wir höchstens Warnstreik der Gewerkschaft in der Tarifrunde“.

Die Kumpels stehen selbst vor einem Kampf um jeden Arbeitsplatz. Wenn Arcelor-Mittal die Stahlproduktion runterfährt, werden sie in der Bottroper Kokerei auch an die Arbeitsplätze gehen.

Richtig, wenn die IG Metall jetzt in der Tarifrunde die 32- Stunden-Woche fordert. Aber, das muss mit vollem Lohnausgleich sein und auf einen Zug. Als der Leiter vom Werksschutz um 5.30 Uhr uns wieder traditionell eine Predigt von wegen „Privatgelände“ und „Privateigentum“ halten wollte und mit Polizei drohte, erntete er vom Verteiler und dem Kumpel, die gerade zusammen standen, dieses Mal nur Gelächter: „Sehen sie nicht das wir uns gerade unterhalten“ - drehten ihm den Rücken zu und unterhielten sich weiter.