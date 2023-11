Elf Bergleute wurden am 15. November an der Gold One Mine in Südafrika festgenommen. Die Polizei hatte Tränengas und Gummimunition eingesetzt. Die Kumpels hatten sich mit Benzinbomben, Äxten und Knüppeln bewaffnet. Sie wollen erzwingen, dass zügig eine Abstimmung durchgeführt wird, zu welcher Gewerkschaft sie gehören wollen. Jetzt hat die NUM das alleinige Vertretungsrecht.

Hier ein Film, der eine der Festnahmen zeigt