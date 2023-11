Studierende: Noch zwei Wochen bis zum Ratschlag

Noch zwei Wochen, dann gehts endlich los: der 1. Studierendenpolitische Ratschlag beginnt pünktlich um 11 Uhr am 2. Dezember in der Aula am Waldweg in Göttingen.

Auf dem Campus, unter Freunden und Kollegen wird kräftig Werbung gemacht. Das Motto: „Studieren in Zeiten der Krise – Aufbruch zu neuen Perspektiven“ passt wie die Faust aufs Auge in der aktuellen Situation. Das wird in vielen Gesprächen deutlich.

Endlich eine Plattform, auf der alle Brennpunkte überparteilich und auf antifaschistischer Grundlage diskutiert werden können – ob das die unbezahlbare Miete, Lehrinhalte, der Krieg in Israel / Palästina oder der Sozialismus ist.

Euch erwarten spannende Foren, Diskussionen und ein Konzert mit ganzen fünf Bands. Umso wichtiger, den Ratschlag in den letzten Zügen noch bekannter zu machen. Unter dem Reiter "Mitmachen" könnt ihr euch auf der Homepage anmelden. Das ist sehr wichtig u.a. zur Vorfinanzierung. Hier kann man sich auch für die Übernachtung von Samstag auf Sonntag in einer Gemeinschaftsunterkunft anmelden. Ansonsten gibt es Tipps für Unterkünfte in der Nähe. Am besten, ihr schließt euch örtlich, z.B. in einer Vorbereitungsgruppe zusammen. Auf der Homepage gibt es aktuelle Pressemitteilungen und Infos.

Jetzt seid ihr / sind sie gefragt: