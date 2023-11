Beteiligt euch beim bundesweiten Hochschulaktionstag am 20. November

Er findet als Bestandteil der Kampfaktionen der Beschäftigten in der Tarifrunde im Öffentlichen Dienst der Länder statt.

Die Koordinierungsgruppe des Studierendenpolitischen Ratschlags ruft dazu auf, sich bundesweit daran zu beteiligen und das mit der weiteren Vorbereitung und Mobilisierung zum Studierendenpolitischen Ratschlag zu verbinden.

Es gilt die volle Kampfkraft der Gewerkschaften für die 10,5-Prozent-Forderung zu entfalten und einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte durchzusetzen. Es gilt aber auch, sich mit all den brennenden Fragen von Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auseinanderzusetzen - bis hin zur Diskussion gesellschaftlicher Perspektiven. Was sind die tieferen Ursachen für die Krise des kapitalistischen Ausbildungssystems? Wie würden Hochschule und Studium in einer sozialistischen Gesellschaft aussehen – das sind immer häufiger die Fragen, die in der Vorbereitung diskutiert werden.

Mehr Infos und Anmeldeseite für den Ratschlag gibt es hier



Informationen zum Hochschulaktionstag gibt es hier