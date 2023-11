Tesla-Streik in Schweden weitet sich aus - Lieferungen an Tesla-Werk in Berlin blockiert

Seit dem 17. November blockieren drei Transportgewerkschaften in allen skandinavischen Häfen die Verladung von Teslas. Vier weitere Gewerkschaften verweigern die Reinigung und Wartung der Tesla-Büros, der Lieferservice wird blockiert, die Teslas werden in den Werkstätten nicht mehr lackiert.



Für die kommende Woche hat die IF Metall angekündigt, dass der Zulieferer "Hydro Extrusions" die dringend benötigten Unfallschutzteile aus Aluminium nicht mehr an die Tesla-Megafabrik in Berlin-Grünheide exportieren wird. 50 der 600 Beschäftigten werden dafür die Arbeit niederlegen.

Damit ist diese Klassenauseinandersetzung in Deutschland angekommen und die Solidarität der Kollegen aus den deutschen Werken ist gefragt. Durch branchenübergreifende Streiks ist es der schwedischen Arbeiterbewegung gelungen, 90 Prozent der Betriebe in Tarifverträge zu zwingen.



Hier die Solidaritätserklärung der MLPD

Hier die Solidaritätserklärung der IG-Metall-Delegiertenversammlung Stuttgart