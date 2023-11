Europakoordinatorinnen der Weltfrauenkonferenz: Aufruf zum Tag gegen Gewalt an Frauen

Am 25.11.2023, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, protestieren Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt gegen alle Formen von Gewalt, Diskriminierung, Ausgrenzung und Unterdrückung aufgrund ihres Geschlechts. Der 25. November ist seit Jahrzehnten ein Kampftag für Frauen. Er geht auf die Ermordung der Mirabell-Schwestern zurück, die am 25. November 1960 in der Dominikanischen Republik von der faschistischen Trujillo-Diktatur gefoltert und ermordet wurden. Die 1. Weltkonferenz der Basisfrauen 2011 in Caracas beschloss, diesen Tag gegen Gewalt als internationalen Kampftag der Basisfrauen zu begehen. Und die 3. Weltfrauenkonferenz 2022 in Tunis bekräftigte: „In diesen Tagen des Kampfes wollen wir als Frauen der Welt gegen globale Krisen und Kriege kämpfen".

Gewalt hat viele Gesichter

Zusammen mit Millionen von Frauen auf der ganzen Welt rufen die Frauen der Welt jedes Jahr zu selbstverständlicher internationaler Widerstandskraft und Solidarität auf. Wir verurteilen insbesondere die Gewalt, die aus den imperialistischen Aggressionen und Kriegen gegen die Völker resultiert. In imperialistischen Kriegen sind Frauen immer die Hauptopfer.

Die israelische Regierung führt derzeit einen Krieg gegen das palästinensische Volk und rechtfertigt ihre Handlungen mit dem Hinweis auf die von der Hamas verübten Massaker, die gegen internationales Recht verstoßen, ohne zu vergessen, dass es sich um eine 75-jährige Besatzung und Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung handelt, die beendet werden muss. Die israelische Aggression in Gaza hat laut UNICEF bereits mehr als 11.000 Menschenleben gefordert, darunter mehr als 8.000 Kinder. An diesem 25.11.23 gilt unsere Solidarität den palästinensischen und israelischen

Frauen und Kindern. Wir fordern die Freilassung aller Geiseln.

Wir rufen Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt auf

Widmet den diesjährigen Tag gegen Gewalt an Frauen den palästinensischen Frauen, die den gerechten Befreiungskampf in Palästina repräsentieren.

Widmet den Tag allen zivilen Opfern, Frauen und Kindern, in Gaza und Israel.

Verbindet euren Widerstand mit der Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und einem humanitären Korridor.

Lasst euren Protest, euren Widerstand und eure Forderungen laut und deutlich in der ganzen Welt hören.

Benennt die Verantwortlichen für unsere Unterdrückung und Kriegstreiberei: die reaktionären und imperialistischen Systeme.

Zeigen wir unsere Stärke und die unüberwindbare Kraft des internationalen Zusammenschlusses und der Solidarität. Stehen wir auf und zeigen sie den Kriegstreibern dieser Welt, dass die Frauen der Welt aufrecht stehen, gegen Krieg und Völkermord.

We are women we are strong!

