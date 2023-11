Punjab: Bauern protestieren gegen Stroh-Verbrennungs-Verbot

Die israelische Geheimdienstministerin Gila Gamliel hat am gestrigen Sonntag dazu aufgerufen, anstelle eines Wiederaufbaus des Gazastreifens eine „freiwillige Umsiedlung“ der Palästinenser aus dem Küstengebiet in andere Länder zu fördern. Rote Fahne News berichtete am 1. November, dass dazu ein Geheimplan existiert: Geheimplan für die komplette Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus dem Gazastreifen. Anstatt Geld für den Wiederaufbau des Gazastreifens oder das „gescheiterte“ UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) bereitzustellen, „kann sich die internationale Gemeinschaft an den Kosten für die Umsiedlung beteiligen“ und den Bewohnern des Gazastreifens helfen, „sich ein neues Leben in ihren neuen Gastländern aufzubauen“, schrieb Gamliel am Sonntag in der Zeitung „Jerusalem Post“. Nach dem Krieg sei es eine „Option“, „die freiwillige Umsiedlung von Palästinensern in Gaza außerhalb des Streifens zu fördern, aus humanitären Gründen“, erklärte die Politikerin der Likud-Partei. Das ist eine faschistische Vertreibungspolitik. So weit gehen zionistische Ideologie und Politik - Palästina komplett der angestammten Bevölkerung entreißen.