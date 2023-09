Gesprächsrunde zur Kritik an der AfD

Wir sahen uns das Video mit der Kritik von Lisa Gärtner an der Bundestagsrede eines AfD-Vertreters an, als Beispiel dafür, wie man konkret und polemisch den Rassismus und die Massenfeindlichkeit der AfD auseinander nehmen kann (mehr dazu hier).



In der Diskussion wurden die Flüchtlingspolitik, die Umweltpolitik und die Demagogie der „AfD als Friedenspartei“ zerpflückt. Die AfD ist eine Partei, die die reaktionärsten Teile der herrschenden Konzerne vertritt. Das zeigt sich an ihrer Leugnung der Klima- und Umweltkatastrophe und an ihrem Festhalten an fossilen Energieträgern.



Es ist Demagogie und Volksbetrug, sich als soziale Alternative zur Politik der Konzerne und der Regierung darzustellen. Die Frage nach der wirklichen gesellschaftlichen Alternative zog sich durch die gesamte Diskussion: Wie kann die Überlegenheit des Sozialismus deutlich gemacht werden? Die Zeit ist längst reif! Die Frage des Kampfes für den Sozialismus und gegen die revisionistische Entartung der ehemals sozialistischen Länder haben wir uns für eine der nächsten Gesprächsrunden vorgenommen, die wir etwa monatlich durchführen wollen, z. B. im Oktober mit einem Film über die Oktoberrevolution.