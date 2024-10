Am Wochenende gab es es in vielen Städten weltweit Proteste gegen die israelische Militäroffensive in Gaza und Libanon. In Stockholm demonstrierten hunderte mit palästinensischen und libanesischen Fahnen vor der israelischen Botschaft und forderten einen sofortigen Waffenstillstand. Ähnliche Proteste fanden in Helsinki und Paris statt. In Spanien hatte am Freitag die anarchosyndikalistische Gewerkschaft CGT zu einem Generalstreik aufgerufen, der vor allem an Universitäten unterstützt wurde. Am Sonnabend fanden landesweit in Spanien Demons­trationen statt. Am Sonntag gab es in mehreren Städten in Australien Demonstrationen zur Solidarität mit Palästina und Libanon und für den sofortigen Stopp des Völkermords in Gaza.