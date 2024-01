Tarifverhandlungen

Neuer Streik der GDL? Weselsky gegen Schlichtung

Am Freitagabend beendete die GDL ihren dreitägigen Warnstreik in der aktuellen Tarifrunde; die Beteiligung war groß, diszipliniert, kämpferisch und geschlossen. Dabei mussten sich die Streikenden und ihre Unterstützer allerhand unverschämter Hetze entgegenstellen. Das taten sie entschieden und überzeugt: Sie nehmen sich das Recht, für die volle Durchsetzung ihrer voll berechtigten Forderungenzu streiken, so lange es notwendig ist.