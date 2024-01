Frage

Warum ist die Verhinderung der Abholzung der Wälder der Wiederaufforstung vorzuziehen? Ist nicht beides nötig?

Antwort

Es ist eine Illusion, den Wald, der in Millionen Jahren gewachsen ist, aufzuforsten. Das riesige Ungleichgewicht, das durch die verantwortungslose, profitorientierte großflächige Abholzung entstanden ist, kann nicht mehr durch Aufforstung ausgeglichen werden. Durch die Verkleinerung der Waldflächen ist ein qualitativer Sprung entstanden, der Wald hat nicht mehr die Widerstandsfähigkeit.

Es ist wie mit der Haut: eine kleine Brandwunde heilt in ein paar Tagen von alleine aus. Eine größere Wunde braucht entsprechende Behandlung, eine Salbe, einen Verband... Hat eine Hautverbrennung eine bestimmte Größe erreicht, z.B. 30% der Körperoberfläche, ist ein qualitativer Sprung eingetreten, die Haut kann sich nicht mehr regenerieren, es ist eine, bzw. es sind mehrere Transplantationen nötig, und es ist überhaupt fraglich, ob der Mensch gerettet werden kann. Regenwaldersatz transplantieren ist nicht möglich!

Dennoch ist die Forderung nach sofortigem Stopp der Abholzung und die Aufforstung richtig, wie es auch im Buch steht, wobei der Regenwald nicht mit unseren Wäldern zu vergleichen ist.

P.S. Am Mittwoch wurde in der Presse die „Erfolgsmeldung“ verkauft, dass die Abholzung prozentual zurück geht, das ist doch einfach Greenwashing, denn sie geht immer noch weiter! In Mexiko entstehen riesige Schneisen für eine Bahnstrecke, um den Tourismus anzukurbeln, Wahnsinn. Die Touristen sollen mit der Bahn durch den Regenwald fahren, um ihn zu bewundern … Der helle Wahnsinn.

Siehe auch Einladung zu Studienwochen zum Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“