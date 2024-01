Akrotiri: Protest vor britischem Luftwaffenstützpunkt

Die britische Royal Air Force (RAF) betreibt zwei Stützpunkte auf Zypern, Überbleibsel der britischen Kolonialherrschaft, die 1960 offiziell endete. Vor dem Stützpunkt RAF Akrotiri versammelten sich am Sonntag ca. 500 Menschen und protestierten dagegen, dass der Stützpunkt für Waffenlieferungen an Israel und den Krieg gegen Palästinenser genutzt wird. Auch seien inzwischen tausende US-Soldaten dort stationiert. Der Luftstützpunkt ist nur eine Flugstunde von Tel Aviv entfernt. Kritisiert wurde auch, dass von dem Stützpunkt aus die britische Luftwaffe aktuell Einsätze fliegt gegen Huthis im Jemen. Die Demonstranten trugen Flaggen von Zypern und Palästina und forderten in Sprechchören ("Out with the Bases of Death") die Schließung der britischen Stützpunkte.