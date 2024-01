An der Lenin-Statue: Gedenken zum 100. Todestag

Anlässlich seines 100. Todestags lädt der Jugendverband REBELL am Sonntag, dem 21. Januar 2024, von 13 Uhr bis 13.30 Uhr zum Gedenken ein. Natürlich an der Lenin-Statue beim Willi-Dickhut-Haus (Schmalhorststraße, Ecke An der Rennbahn).

„Lenin ist als Sozialist und Internationalist für uns Jugendliche gerade heute ein Vorbild“, sagt Anna Schmit, Vorsitzende des Jugendverbands REBELL. „Denn angesichts von Krieg, Umweltzerstörung und faschistischen Tendenzen ist es höchste Zeit für grundsätzliche Alternativen. In Lenins Sinne wollen wir viele Jugendliche ansprechen, eine neue sozialistische Jugendbewegung aufzubauen.“

Es gibt die Möglichkeit, Blumen an der Gedenkstätte niederzulegen. Der REBELL freut sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, besonders Jugendliche!