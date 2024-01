Mit der "Rebellischen Landstimme" im Einsatz

Arbeiter und Bauern gemeinsam kämpfen!

Schon am frühen Morgen waren gestern die Straßen voll von Traktoren und LKWs in Berlin. Als wir an der U-Bahn-Haltestelle ankamen, war das ganze Gebiet vor dem Brandenburger Tor gesperrt und die Menschenströme wurden um das Brandenburger Tor umgeleitet, was einer riesigen, nicht endenden Demonstration glich.

Korrespondenz