Berliner Ensemble bringt szenische Lesung der Correciv-Enthüllungen zum faschistischen Treffen

Am Dienstag trat in Serbien die Frühschicht in der Kühlschrankfabrik von Gorenje in der Ortschaft Valjevo in einen selbständigen Streik, nachdem fast 1000 Kollegen feststellen mussten, dass sie am Montag nur den Mindestlohn erhalten hatten. Das betraf vor allem die untersten fünf Lohngruppen. Die Arbeiter fordern eine Lohnerhöhung von 20.000 Dinar. Wegen des Streiks nahm die Werksleitung umgehend Verhandlungen mit der Gewerkschaft auf, um den selbständigen Kampf abzuwürgen.