Gerichtsurteil von 2019: Björn Höcke ist ein Faschist

Allein am Samstag haben erneut mindestens 300.000 Menschen in ganz Deutschland gegen die faschistischen Pläne zu einer Massendeportation von Flüchtlingen und für ein Verbot der AfD demonstriert. Die größten Demonstrationen waren in Frankfurt/Main mit mehr als 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, in Halle mit mindestens 16.000, in Kassel mit 12.000 und in Erfurt mit 9.000 Teilnehmern. Für Sonntag sind unter anderem Demonstrationen in Berlin, Köln und München geplant. Mehr als 80 Kundgebungen werden insgesamt am Wochenende stattfinden.