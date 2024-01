Tod auf Raten? Das lassen wir nicht zu!

Immer noch sollen wir hoffen, dass im Sommer die Produktion des Explorer anläuft. Viele fragen sich: Warum sollte Ford die zwei Milliarden Investitionen einfach in den Wind schreiben?



Allerdings ist von den großen Versprechungen an die anderen Belegschaften in Europa auch nicht mehr viel übrig. In Saarlouis hat sich die Illusion in einen Investor, der das Werk kauft, in Luft aufgelöst. Von 4500 Arbeitsplätzen stehen damit mindestens 3500 vor dem Aus. Das Entwicklungszentrum in Aachen mit 200 Arbeitsplätzen wird demnächst geschlossen. Das Entwicklungszentrum in Köln wird aus dem Konzern ausgegliedert. Und ob die E-Autos in Valencia wie versprochen gebaut werden, ist auch nicht mehr sicher. Die Betriebsräte dort befürchten, dass die Produktion nach Mexiko, Kanada oder in die USA verlagert wird.



Wie lange sollen wir uns in Köln noch hinhalten lassen? Solange noch Produktion läuft – auch im Getriebe- und Motorenwerk – haben wir ein wichtiges Druckmittel in der Hand.